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Hermoso non molla: “Obiettivo Champions ancora possibile”

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Hermoso non molla: “Obiettivo Champions ancora possibile”

Il difensore ribadisce la volontà di lottare fino all’ultima giornata

A margine dell’evento Elvis Lives organizzato presso la Rinascente, Mario Hermoso ha parlato del momento della squadra e della corsa a un posto in Champions League. Il difensore ha evidenziato come, nonostante qualche difficoltà recente, la squadra resti determinata a chiudere la stagione nel miglior modo possibile, senza perdere di vista l’obiettivo europeo.

Le parole di Mario Hermoso

Siamo allo sprint finale, ci piacerebbe avere una posizione migliore come quella che abbiamo avuto per gran parte della stagione. Fino a quando ci sono partite e punti in palio ci proveremo fino alla fine”.

La corsa non è ancora finita e la squadra è pronta a giocarsi tutte le sue carte fino all’ultimo minuto disponibile.

#asr #asroma #Hermoso #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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