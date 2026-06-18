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Dodô-Roma, Paratici apre uno spiraglio: “Ha legittime ambizioni, valuteremo il meglio”

Redazione
Pubblicato 20 ore fa il 18/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Dodô-Roma, Paratici apre uno spiraglio: “Ha legittime ambizioni, valuteremo il meglio”

La Roma continua a monitorare con attenzione il mercato degli esterni, uno dei reparti che Gian Piero Gasperini considera prioritari da rinforzare.

Paratici non chiude all’addio

Pur evitando di entrare nel dettaglio di eventuali richieste o trattative, Paratici ha riconosciuto che il giocatore nutre ambizioni importanti, sottolineando come anche la Fiorentina abbia i propri obiettivi da perseguire. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Viola ha parlato del futuro del terzino brasiliano: “Ha delle legittime ambizioni. Valuteremo il meglio per lui e per la Fiorentina”.

Dodô resta un obiettivo di Gasperini

Il brasiliano piace molto alla Roma e rappresenta uno dei profili individuati per rinforzare la corsia destra. A sinistra, infatti, Gasperini può già contare su Wesley, mentre sull’altra fascia il tecnico si aspetta l’arrivo di un titolare in grado di garantire continuità e spinta. Le caratteristiche di Dodô rispondono perfettamente alle richieste dell’allenatore piemontese.

Prima le cessioni, poi l’assalto

Al momento, però, le priorità di Tony D’Amico restano legate alle uscite. La Roma deve sistemare i conti entro la fine del mese per rispettare i parametri imposti dal settlement agreement con l’UEFA e soltanto successivamente potrà affondare il colpo sui principali obiettivi di mercato. Per Dodô, ad oggi, non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma le parole di Paratici potrebbero rappresentare un primo indizio in vista di un’estate che si preannuncia movimentata.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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