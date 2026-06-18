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I dubbi di Angelino: Gasperini lo aspetta, il Betis spinge

Redazione
Pubblicato 1 giorno fa il 18/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
I dubbi di Angelino: Gasperini lo aspetta, il Betis spinge

Gasperini vorrebbe valutare la ripresa di Angelino in ritiro, e lo spagnolo rimarrebbe volentieri. Nelle ultime ore, però, si è inserito il Betis.

Corriere della Sera (D.Stoppini) – Ultima giornata di campionato, Verona: a fine partita Gasperini e Angelino (nella foto) colloquiano a lungo, il tecnico di fatto dà appuntamento all’esterno spagnolo al raduno di luglio, testimoniandogli fiducia in vista della prossima stagione. Angelino ha apprezzato quel gesto. Poi però in tempi di mercato è bene non dare mai nulla per scontato.

Nelle ultime ore il Betis Siviglia ha chiesto informazioni su Angelino e ha avviato più di un semplice sondaggio con il club giallorosso. La Roma non si opporrebbe alla cessione: da capire la formula, se in prestito a o titolo definitivo. Il Betis ha provato a sondare il terreno anche per Dovbyk: troppo alti i costi per l’ucraino.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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