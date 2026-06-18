I dubbi di Angelino: Gasperini lo aspetta, il Betis spinge

Gasperini vorrebbe valutare la ripresa di Angelino in ritiro, e lo spagnolo rimarrebbe volentieri. Nelle ultime ore, però, si è inserito il Betis.

Corriere della Sera (D.Stoppini) – Ultima giornata di campionato, Verona: a fine partita Gasperini e Angelino (nella foto) colloquiano a lungo, il tecnico di fatto dà appuntamento all’esterno spagnolo al raduno di luglio, testimoniandogli fiducia in vista della prossima stagione. Angelino ha apprezzato quel gesto. Poi però in tempi di mercato è bene non dare mai nulla per scontato.