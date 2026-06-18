Roma, Gasp vuole Zappacosta

La Roma cerca un laterale di centrocampo. Gasperini gradisce Davide Zappacosta, allenato a Bergamo. Possono bastare circa dieci milioni.

La Repubblica (N.Maurelli) – Attacco e non solo. La missione rinforzi di Gasperini prosegue a tutto campo. L’allenatore cerca un altro sprinter per le sue fasce, quella destra soprattutto. E guarda indietro, al suo passato bergamasco e a quello della Roma: Davide Zappacosta, vecchia conoscenza di Trigoria, piace molto al tecnico giallorosso.

Tra i due c’è un rapporto di fiducia già collaudato ai tempi dell’Atalanta, che Gasperini vuole rilanciare dalla prossima stagione. L’arrivo da Bergamo del direttore sportivonon può che agevolare la richiesta di Gasp. Che per la sua fascia vota, preferito anon solo per una questione tecnica: l’operazione è più sostenibile dal punto di vista economico. La differenza, sotto questo aspetto, non è poca: per Zappacosta, 34 anni,valuterà offerte anche sotto i dieci milioni di euro. Senza dimenticare le caratteristiche dell’ex Roma, molto più funzionali al gioco diche a quello di, nuovo tecnico dell’Atalanta, devoto della difesa a quattro.

Gian Piero chiama, Davide risponde: una soluzione low cost ma efficace. Alto un metro e 84, fisico ben strutturato e qualità da sprinter: tutto quello che l’allenatore chiede per la sua Roma. Da quelle parti c’è bisogno di maggiore propensione offensiva (nella passata stagione le soluzioni erano Celik o Rensch) e tanta sostanza quando si tratta di ripiegare. Negli ultimi giorni Zappacosta ha scavalcato anche Dodo nella lista dei desideri di Gasperini. La pista che porta all’esterno della Fiorentina si è infatti raffreddata.

Mentre scotta il termometro dell’attacco. Gasp non molla Greenwood: l’inglese a ogni costo, quindi. Almeno questo chiede il tecnico. E la proprietà scenderà in campo per soddisfarlo, anche se bisogna scendere sotto agli oltre 50 milioni pretesi dal Marsiglia. Senza dimenticare che la priorità, prima di mettere mano al portafogli, è incassare.

Il bilancio romanista reclama ossigeno prima del 30 giugno: serve una cessione importante, da sommare a quella di Baldanzi (circa 10 i milioni incassati dal Genoa). Soulé, che piace al Borussia Dortmund, valuta la separazione da Trigoria e per l’argentino la Roma chiede almeno 40 milioni. L’alternativa è piazzare Svilar, che piace molto in Premier League, ma Gasperini è contrario.

Poi la questione rinnovi: Dybala e Pellegrini viaggiano sullo stesso binario, anche in termini economici; Celik è più indietro. In ogni caso, l’intenzione resta quella di trattenerli tutti. Senza esagerare con gli ingaggi, però. I risultati finanziari della Roma sono sempre sotto l’occhio dell’Uefa, che ha sanzionato il club con una multa complessiva da 6 milioni di euro. Il motivo? La Roma è andata di poco oltre l’obiettivo economico fissato per l’esercizio finanziario concluso nel 2025. È stato poi registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70 per cento nell’anno solare 2025.