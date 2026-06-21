Arriva D’Amico: inizia la Roma. Greenwood c’è il sì dei Friedkin

La Roma valuterà fino all’ultimo se vendere un pezzo pregiato o prolungare il settlement agreement. Nel frattempo Greenwood rimane il sogno in entrata.

Corriere della Sera (D.Stoppini) – Lunedì 22 giugno, domani. Inizia la Roma, inizia davvero. Il direttore sportivo Tony D’Amico entra nel rettilineo decisivo della prima fase di mercato del club. Ed è probabile, se l’agenda non cambierà all’improvviso, che lo faccia direttamente da Trigoria, prendendo possesso della sua nuova sede di lavoro. La tranquillità è solo apparente, perché dirigenti e società sono a colloqui per fissare il piano d’azione. Due opzioni.

La prima: arrivano le offerte per, proposte che il club reputa soddisfacenti, e allora si entra nel vivo per concretizzare la trattativa in uscita. Il giocatore su cui c’è maggior movimento è il centrocampista: l’ha già offerto Roma 45 milioni di euro, ma l’affare è stato stoppato dallo stesso francese che ha rifiutato. Dovesse cambiare l’idea, la trattativa ripartirebbe in un secondo. Superò bisogna stare attenti alla Premier League. L’ha fatto passi concreti trovando la totale apertura del giocare, ma con lai Gunners non si sono mai fatti vivi in maniera definita. Un sondaggio l’ha fatto anche il, così come il

Opzione numero due: le offerte non arrivano e non arrivano in maniera soddisfacente. A quel punto o la Roma attiva la clausola di slittamento di 12 mesi della chiusura del fair play finanziario, oppure si trova costretta a vendere due pezzi pregiati invece di uno. Nessuno dei due scenari fa impazzire Trigoria, ma non se ne esce. Di certo, la Roma sta utilizzando con i club interessati ai suoi gioielli la stessa strategia del Marsiglia per Greenwood, nel senso che Soulé e Koné hanno un prezzo adesso e ne avrebbero un altro dal primo luglio.

Per Soulè si ragiona intorno ai 40 milioni di euro e per Koné dai 45 in su. Ma, una volta superata la dead line del 3o giugno, la Roma non avrebbe più scadenze temporali immediate e quindi potrebbe ragionare di vendere i gioielli solo per scelta e non per necessità. Da domani si entra nel vivo, fino ad ora sono state quasi solo schermaglie. Vale pure per i rinnovi: Celik, Pellegrini e Dybala viaggiano tutti verso il sì. Ed è un ragionamento che si applica pure a Greenwood: il Marsiglia ha fretta di vendere, i Friedkin si sono convinti a confezionare l’acquisto più caro della loro gestione ma non vorrebbero andare sopra quota 45 milioni. Si tratta. Anche oggi. Da domani di più.