Roma, frenata per Dodô: la Fiorentina fa il prezzo, ma i giallorossi tentennano

La pista che porta a Dodô si complica per la Roma. Il terzino brasiliano è in uscita dalla Fiorentina.
La richiesta della Fiorentina
Dodô sembra destinato a lasciare Firenze nel corso dell’estate, ma la Fiorentina non intende fare sconti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club viola sarebbe disposto ad aprire alla cessione del brasiliano, in scadenza nel 2027, ma solo a fronte di un’offerta da almeno 15 milioni di euro. Una cifra ritenuta elevata dalle società interessate.
Roma fredda sul brasilianoTra i club che hanno monitorato la situazione c’è anche la Roma, alla ricerca di rinforzi sulle corsie laterali. Tuttavia, la dirigenza giallorossa non sarebbe convinta di investire una somma così importante per un giocatore reduce da una stagione al di sotto delle aspettative. Al momento, inoltre, non risultano contatti concreti tra le due società, segnale di una trattativa ancora lontana dall’entrare nel vivo.
Scenario aperto
Sulle tracce di Dodô resta vigile anche il Napoli, ma pure gli azzurri sembrano poco propensi a soddisfare le richieste economiche della Fiorentina. Se entro la fine del mercato non dovessero arrivare offerte convincenti, il club toscano potrebbe tornare a lavorare sul rinnovo del contratto del laterale brasiliano, evitando così una separazione immediata.