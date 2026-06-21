Il treno Greenwood sui binari per Roma

La Roma insiste per Greenwood, ma ad oggi non ha ancora presentato un’offerta al Marsiglia e il tempo stringe. Importante muoversi prima del 30 giugno.

Il Messaggero (D.Aloisi) – II percorso è tracciato e il mese di giugno Roma viaggia su due binari. L’importante, però, è arrivare al capolinea felici. Da una parte c’è Gasperini, in pressing (anche in vacanza in Liguria) e voglioso di poter abbracciare un nuovo acquisto entro il 13 luglio. Mentre dall’altra D’Amico è al lavoro per risolvere lo spinoso nodo delle cessioni. È una sorta di partita a scacchi, ognuno fa la propria mossa e gioca le sue carte, Gasp per esempio ha anticipato tutti ed ha parlato con Greenwood, il ds sta utilizzando i suoi canali con l’estero per cedere.

Il tempo, però, stringe e ogni giorno che passa senza andare a dama complica un po’ di più le cose. Vero è che con l’inglese c’è un accordo verbale, ma è altrettanto vero che lanon ha ancora presentato offerte alche tra l’altro ha manifestato per l’ennesima volta l’intenzione di non voler fare sconti – la richiesta rimane di 50 più 5 di bonus – e dal 1 luglio si attiverà la clausola rescissoria da 60. Serve fare in fretta perché i problemi economici dei francesi sono in giro per l’Europa e Mason è un giocatore che ha attirato attenzioni, soprattutto in

Tutto li resto è rimandato a luglio come, per esempio, la ricerca di un esterno di centrocampo. Dodo è una pista che non si scalda, così come quella che porta a Molina. Non significa che non siano dei profili graditi, ma per il momento tutto ciò che non riguarda Greenwood passa in secondo piano.

Discorso che ovviamente non si può fare con le cessioni. Tante, forse anche inaspettate, le difficoltà nel vendere Soulé che ha meno appeal internazionale rispetto a Koné. Il francese è l’altro indiziato a partire e la sua cessione aiuterebbe di più. Manu pesa a bilancio 11,8 milioni, Matias 20 e il primo ha un valore di mercato più alto. In questo momento il pensiero è al Mondiale, ma gli agenti sono al lavoro per trovare una squadra. In Premier piace ad Arsenal e Chelsea, mentre l’Atletico Madrid è disposto a mettere sul piatto 45 milioni. Tutto risolto? Non proprio. Koné preferirebbe l’Inghilterra o tornare in Francia, ma la trattativa con i colchoneros non è ancora tramontata.

Oltre alle cessioni dei big ad occupare le giornate di D’Amico ci sono anche le uscite delle seconde linee e dei giovani. Angelino è richiesto da Betis (ha proposto uno scambio di giocatori ricevendo un secco ‘no’) e Deportivo la Coruna. Dovbyk ha offerte in Spagna e in Turchia, Romano (valutato 8) è conteso da Palermo e Bologna., Cherubini (la Roma si accontenterebbe della metà) piace a Torino, Parma e Frosinone. Tutto fermo col Nottingham per Ziolkowski.

Capitolo rinnovi: la firma di Celik è a un passo mentre serviranno altri incontri per quelli di Dybala e Pellegrini. Intanto, il club giallorosso sta accelerando i tempi per riuscire ad incassare i 15 milioni dall’assicurazione per Bove, i 6 dal Basilea per Calafiori e altri 15 dai diritti tv. Manca sempre meno al 30 giugno e i prossimi giorni saranno caldissimi.