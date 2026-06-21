Dovbyk piace al Trabzonspor, ma addio solo in prestito

Il costo residuo a bilancio di Dovbyk è troppo elevato per immaginare una plusvalenza entro il 30 giugno, anche se il Trabzonspor ha chiesto informazioni.
Corriere della Sera (D.Stoppini) – C’è un numero che complica i piani di Dovbyk (nella foto) e della Roma: 25. È la cifra che accompagna l’ucraino nel bilancio attuale del club: tanto “pesa” l’attaccante sui conti giallorossi. Ed è dunque complicato — se non impossibile — pensare che ci sia una società disposta a spendere quella cifra entro il 30 giugno. E questo per via dell’infortunio che ha bloccato il giocatore per tutta la seconda parte di stagione.Questo vale anche per il Trabzonspor, che in effetti ha sondato la pista ma solo in prestito. Da luglio il costo a bilancio scenderebbe a 18: addio definitivo comunque difficile, ecco perché Dovbyk partirà solo a titolo temporaneo. Oppure in uno scambio, scenario da tenere in considerazione, magari ad estate inoltrata…