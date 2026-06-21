Dovbyk piace al Trabzonspor, ma addio solo in prestito

Il costo residuo a bilancio di Dovbyk è troppo elevato per immaginare una plusvalenza entro il 30 giugno, anche se il Trabzonspor ha chiesto informazioni.

Corriere della Sera (D.Stoppini) – C’è un numero che complica i piani di Dovbyk (nella foto) e della Roma: 25. È la cifra che accompagna l’ucraino nel bilancio attuale del club: tanto “pesa” l’attaccante sui conti giallorossi. Ed è dunque complicato — se non impossibile — pensare che ci sia una società disposta a spendere quella cifra entro il 30 giugno. E questo per via dell’infortunio che ha bloccato il giocatore per tutta la seconda parte di stagione.