Ndicka incedibile, anche l’Aston Villa su Soulé

Gasperini non vorrebbe toccare il reparto arretrato e per questo reputa Ndicka quasi incedibili. Soulé, Koné o Svilar i nomi per le plusvalenze.

La Repubblica (N.Maurelli) – Nessuno è incedibile, ma Ndicka deve restare. Questa la richiesta mossa da Gasperini alla proprietà e al nuovo direttore sportivo D’Amico. Il tecnico della Roma sa che il club deve incassare, ma ci sono dei punti fermi da salvaguardare. Il centrale ivoriano è uno di questi: Gasperini vuole che la difesa resti nelle mani di Evan. A meno di offerte irrinunciabili e last minute da qui al 30 giugno, la proprietà cercherà di assecondare le sue richieste blindando Ndicka.

Per questo motivo, nell’elenco delle possibili cessioni, davanti a Ndicka figurano altri nomi pesanti: nell’ordine. Il bilancio di Trigoria reclama un sacrificio e i milioni necessari arriveranno proprio da una di queste tre operazioni..incassa l’interesse del, che al momento però non è disposto a pagare gli oltre 40 milioni di curo chiesti dalla Roma. L’argentino, in ogni caso, piace anche in Premier League, dove si è mosso l’per ora più defilato rispetto ai tedeschi, che trattano sul prezzo.

L’alternativa è vendere Koné: per il centrocampista francese l’Atletico Madrid ha messo sul piatto 45 milioni, un’offerta che soddisfa la Roma. Koné chiede tempo e aspetta movimenti dalla Premier. Più difficile, infine, la separazione da Svilar. Anche in questo caso, Gasperini non digerirebbe con molta facilità la cessione. Del resto l’unico tentativo (Tottenham) non si è concretizzato. Da Trigoria filtra ottimismo: basterà una cessione importante e poi D’Amico potrà concentrarsi su rinnovi e acquisti.