La Roma Femminile si è imposta 2-0 contro la Ternana grazie alla doppietta di Giugliano e ha vinto il suo 3° scudetto della storia.

Una delle protagoniste della cavalcata giallorossa per lo scudetto, è stata Giada Greggi. La centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

È arrivato finalmente lo Scudetto.

“Sì, uno Scudetto desiderato e voluto. È stato un percorso difficile, sono contenta e orgogliosa di questa squadra: ci siamo meritate questo titolo con sacrifici e lavoro”.

“Serviva il 300%, sapevamo sarebbe stata una partita difficile ma abbiamo avuto il giusto atteggiamento e la giusta umiltà”.

Hai vinto tutti i trofei della Roma Femminile. Sei romana e romanista: che effetto fa questo Scudetto?

“Sono contentissima, è un’emozione unica, essendo romana e romanista questo successo vale il triplo”.

Il pubblico vi ha trascinato ancora una volta.

“Ci hanno incitato dal primo all’ultimo. I nostri tifosi ci hanno sostenuto sempre, in casa e in trasferta: a loro va un ringraziamento speciale”.

Pizarro festeggia con Greggi

La squadra ha festeggiato con gli oltre 2000 tifosi giallorossi presenti allo stadio Tre Fontane e a festeggiare lo scudetto è apparso anche David Pizarro. L’ex centrocampista della Roma ha posato per uno scatto con Giada Greggi. Il club giallorosso ha sottolineato sui propri social il passaggio di consegne tra il calciatore cileno e la numero 20 delle capitoline: “Da chi ha scritto pagine importanti a chi ne sta scrivendo”.