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Spot Roma-Wizz Air: giallorossi steward per un giorno – VIDEO

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 02/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Spot Roma-Wizz Air: giallorossi steward per un giorno – VIDEO

La Roma e il nuovo sponsor dei giallorossi, Wizz Air, lanciano un nuovo sponsor sui canali social della compagnia aerea.

Continua la partnership tra Roma e Wizz Air, con un simpatico spot diffuso sui canali social della compagnia aerea che ha visto i calciatori giallorossi diventare steward per un giorno.

Ghilardi: “Tra di noi ci divertiamo molto”

Tra indicazioni di sicurezza e info sulle procedure di preparazione in vista del volo, ha preso la parola anche Ghilardi. Il difensore ha rivelato: “Per me è bello passare del tempo con i compagni anche in volo, ci divertiamo molto.”

Di seguito il video pubblicato su Instagram:

https://www.instagram.com/reel/DXyd9Fixh5M/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

#asr #asroma #Roma #Wizz Air

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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