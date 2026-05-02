Serie A, facile vittoria dell’Udinese sul Torino

L’Udinese di Runjaic batte il Torino per 2-0 davanti al proprio pubblico e si porta momentaneamente al decimo posto in classifica.
Il sabato di Serie A si è aperto con lo scontro tra due squadre che non hanno granché da chiedere al campionato. A imporsi è l’Udinese, che batte il Torino 2-0 grazie alle reti di Ehizibue e Kristensen. Per il nigeriano è il secondo gol consecutivo dopo quello alla Lazio, mentre il danese raggiunge quota 4 in campionato. Nel primo tempo annullata invece una rete a Nicolò Zaniolo.