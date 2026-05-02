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Serie A, facile vittoria dell’Udinese sul Torino

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 02/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, facile vittoria dell’Udinese sul Torino

L’Udinese di Runjaic batte il Torino per 2-0 davanti al proprio pubblico e si porta momentaneamente al decimo posto in classifica.

Il sabato di Serie A si è aperto con lo scontro tra due squadre che non hanno granché da chiedere al campionato. A imporsi è l’Udinese, che batte il Torino 2-0 grazie alle reti di Ehizibue e Kristensen. Per il nigeriano è il secondo gol consecutivo dopo quello alla Lazio, mentre il danese raggiunge quota 4 in campionato. Nel primo tempo annullata invece una rete a Nicolò Zaniolo.

Udinese, la classifica

I bianconeri sono quindi decimi in attesa del Sassuolo, attualmente a -1, ma con la sua partita ancora da giocare. Con i 47 punti raccolti a tre giornate dalla fine hanno già superato i 44 dello scorso anno. Per il Torino, invece, non c’è molto altro da chiedere alla stagione. Il subentrante Roberto D’Aversa, nonostante la sconfitta odierna, ha infatti condotto i granata alla salvezza matematica.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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