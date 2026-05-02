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Roma al lavoro a Trigoria: stop anche per Tsimikas in vista della Fiorentina

Redazione
Pubblicato 7 ore fa il 02/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma al lavoro a Trigoria: stop anche per Tsimikas in vista della Fiorentina

Trigoria, Roma concentrata sulla Viola: assenze e dubbi di formazione

La Roma si è allenata a Trigoria per preparare la prossima gara contro la Fiorentina. Dopo la pausa festiva, la squadra giallorossa è tornata subito a concentrarsi sugli impegni finali della stagione, senza concedersi distrazioni. L’obiettivo resta chiaro: continuare a inseguire il quarto posto, o quantomeno difendere la quinta posizione evitando passi falsi.

Nel centro sportivo, Gian Piero Gasperini ha dovuto fare i conti con alcune assenze importanti. Kostas Tsimikas non ha preso parte alla seduta a causa di un problema muscolare: il terzino greco, destinato a lasciare Roma al termine della stagione, è ora in dubbio per la sfida dell’Olimpico. Fuori anche Bryan Zaragoza, ancora fermo per un infortunio al ginocchio. Manu Koné, che si è allenato regolarmente, potrebbe partire titolare: in quel caso Gasperini valuterebbe l’impiego di Niccolò Pisilli in posizione più avanzata. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere gli ultimi dubbi prima della partita.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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