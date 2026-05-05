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Calciomercato Roma, il Tottenham di De Zerbi su Svilar e Pellegrini: ma dipende tutto dalla salvezza

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 05/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, il Tottenham di De Zerbi su Svilar e Pellegrini: ma dipende tutto dalla salvezza

Il Tottenham di De Zerbi, in vista della prossima stagione, ha messo gli occhi su due giocatori importanti della rosa giallorossa.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Tottenham ha messo nel mirino due giocatori della Roma, ossia il portiere Mile Svilar e il centrocampista Lorenzo Pellegrini.

Svilar un’enorme plusvalenza. Pellegrini nodo rinnovo

Per quanto riguarda Svilar, il portiere serbo-belga, arrivato a Roma a parametro zero, ha una valutazione di circa 50 milioni di euro. La sua partenza potrebbe rappresentare una plusvalenza significativa per la Roma, anche in ottica Fair Play Finanziario.

Lorenzo Pellegrini, invece, si trova in una situazione diversa. Il suo contratto con la Roma scadrà nel giugno del 2026, ma il rinnovo sembra ancora lontano. Per continuare a vestire la maglia giallorossa, il centrocampista dovrebbe accettare una significativa riduzione dell’ingaggio. La decisione  però, dipenderà molto dalla salvezza del club inglese in Premier League. Con l’ultima vittoria, il Tottenham è momentaneamente uscito dalla zona retrocessione superando con 37 punti il West Ham, a -1 dagli Spurs.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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