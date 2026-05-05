Corsa Champions: quanto conta davvero per la Roma e i possibili ricavi

Il peso economico della Champions per i giallorossi

La squadra giallorossa è pienamente coinvolta nella corsa alla Champions League insieme a Napoli, Juventus, Milan e alla rivelazione Como. Cinque squadre per tre posti disponibili, con tutto ancora in bilico negli ultimi 270 minuti di campionato.

Per la Roma non si tratta soltanto di tornare a disputare una competizione che manca da diversi anni. La qualificazione alla Champions rappresenta soprattutto una leva finanziaria determinante. Secondo le stime di Calcio&Finanza, l’accesso garantirebbe circa 43,5 milioni di euro come quota base. Una cifra che riflette il percorso europeo costruito dai giallorossi negli ultimi anni, tra Europa League e Europa Conference League, risultati che hanno migliorato sensibilmente il ranking UEFA del club. Ciò consente oggi alla Roma di partire avvantaggiata nella distribuzione dei premi. Con tre giornate ancora da disputare, ogni passo falso può risultare decisivo. Il Napoli sembra avere un leggero vantaggio, il Como appare più defilato, mentre la sfida tra Roma, Juventus e Milan resta apertissima. Per i giallorossi, centrare la qualificazione non è solo un traguardo sportivo, ma una scelta che influenzerà direttamente il futuro immediato della società.