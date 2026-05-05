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Calciomercato Roma, dal Portogallo: concorrenza da parte di una vecchia conoscenza dei giallorossi per Doumbia

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 05/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, dal Portogallo: concorrenza da parte di una vecchia conoscenza dei giallorossi per Doumbia

La Roma ha messo gli occhi su uno dei protagonisti della promozione in Serie A, di quest’anno del Venezia.

La Roma è sempre a lavoro per arrivare pronta all’apertura del prossimo calciomercato estivo e guarda anche in Serie B. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, i giallorossi sono tra le squadre maggiormente interessate a Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 del Venezia. Dopo il grande salto in Serie A dello scorso anno (24 presenza senza gol), in questa stagione Doumbia è definitivamente sbocciato realizzando 9 gol e fornendo 6 assist in 37 partite stagionali.

Anche Mourinho mette gli occhi su Doumbia

I suo rendimento però, ha attirato gli interessi di diverse squadre, tra cui il Benfica di Mourinho. L’ex allenatore giallorosso, infatti, lo considera il profilo ideale per rinforzare la mediana. Sulle sue tracce ci sono anche altri club di Serie A oltre alla Roma, come Milan, Fiorentina, Inter e Atalanta e diverse squadre estere. La valutazione di base che il Venezia fa del giocatore, è di oltre 15 milioni, contando anche il contratto in scadenza nel 2029.

La concorrenza quindi è tanta, ma una cosa è certa, la Roma, in caso di riuscita nella trattativa si porterebbe a casa un giovane di grande prospettiva anche in ottica Nazionale italiana. Se il piano dei giallorossi è quello di ripartire, rafforzando la squadra in alcuni reparti e lavorando anche in ottica futura, il profilo di Doumbia potrebbe essere quello adeguato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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