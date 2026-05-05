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Roma, Mancini “core” giallorosso: canta in panchina insieme allo stadio – VIDEO

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 05/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Mancini “core” giallorosso: canta in panchina insieme allo stadio – VIDEO

Gianluca Mancini, ieri sera è stato decisivo nella sfida contro la Fiorentina, aprendo le marcature e segnando il gol dell’1-0.

Una rete, per Gianluca Mancini che vale molto. Il numero 23, infatti, è diventato il secondo difensore più prolifico nella storia della Roma, dietro solo a Panucci. Uscito al 72′ il difensore si è seduto in panchina e da lì si è goduto lo spettacolo dell’Olimpico in festa partecipando anche lui ai cori dei tifosi.

Mancio “core” giallorosso

Mancini, infatti, è stato ripreso mentre cantava l’iconica canzone “Lella” di Lando Fiorini, brano che i tifosi giallorossi hanno cantato negli ultimi minuti della partita, accompagnato da un classico coro come “Forza Roma alè”. Un altro gesto che testimonia l’attaccamento del calciatore con la piazza.

Di seguito il video del calciatore che canta seduto in panchina:

https://www.instagram.com/reel/DX9MbZHif74/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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