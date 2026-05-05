Mancini, il difensore con il vizio del gol: storia di un leader giallorosso

Pagine Romaniste (G. Rufino) – Da Pontedera a Roma, la crescita di Gianluca Mancini è il classico percorso costruito con lavoro e continuità. Dopo gli inizi tra settore giovanile e Perugia, l’esplosione arriva con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dove si afferma come difensore moderno e pericoloso anche in zona gol. Nel 2019 arriva il trasferimento alla Roma, diventandone nel tempo uno dei leader più riconoscibili.

Il podio dei suoi gol più iconici racconta bene il suo peso nelle partite che contano. Al primo posto il derby del 6 aprile 2024: Roma–Lazio 1-0, deciso da un colpo di testa che vale città e primato emotivo. Subito dietro l’11 aprile 2024: Milan–Roma 0-1, andata dei quarti di Europa League, con un’altra firma pesantissima. Terzo posto per il 5 marzo 2023: Roma–Juventus 1-0, quando una sua conclusione decide una sfida durissima. Tre gol, tre vittorie: non un caso.

Oggi Mancini è tornato centrale anche agli occhi di Gasperini, che lo considera un pilastro. Il contratto scade nel 2027, ma il rinnovo è un tema caldo. Intanto i numeri parlano chiaro: con 21 reti è il secondo difensore più prolifico nella storia della Roma. E con il derby del 17 maggio alle porte, la domanda è sempre la stessa: nei momenti decisivi, chi se non lui?