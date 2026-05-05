Caso arbitri: Andrea Butti convocato dalla Procura, ecco l’episodio del 2024 con De Rossi

Il responsabile delle designazioni arbitrali Gianluca Rocchi è sotto indagine da parte della Procura di Milano con l’ipotesi di frode sportiva. Gli investigatori sospettano che possa aver inciso su alcune decisioni prese al VAR, in particolare durante la sfida Udinese-Parma, dove avrebbe attirato l’attenzione bussando al vetro della sala operativa per influenzare la valutazione di un episodio da rigore. Un’inchiesta che sta generando forte clamore nel panorama calcistico nazionale e riporta alla luce discussioni mai del tutto spente.

Sviluppi dell’indagine e coinvolgimento di Andrea Butti

Pur restando centrali le posizioni di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, l’indagine su presunte irregolarità nelle designazioni e possibili pressioni nella sala VAR si sta progressivamente ampliando. Secondo quanto riferito da la Repubblica, anche la Serie A sarebbe finita nel mirino della Procura di Milano. Nei prossimi giorni verranno ascoltati ulteriori testimoni per chiarire i fatti e raccogliere nuovi elementi, tra cui anche Andrea Butti, responsabile della programmazione del calendario del campionato. Butti era già stato oggetto di critiche in seguito alle dichiarazioni di Daniele De Rossi, che in conferenza stampa aveva contestato la gestione del recupero della partita Udinese-Roma. L’allenatore aveva evidenziato quanto la tempistica fosse cruciale in vista della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen:

“Mi spiace che il capo delle competizioni non ci abbia aiutato e capito. Sa benissimo quanto un giorno in più o in meno possa essere determinante”.