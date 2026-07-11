Roma, riparte la caccia all’esterno: Moreira in cima alla lista

Gasperini aspetta rinforzi sulle fasce e Moreira è il profilo ideale. La Roma tiene vive anche le piste che portano a Godts e Nusa.

Quaranta milioni di euro. È la soglia fissata dallo Strasburgo per cominciare a parlare di Diego Moreira, secondo quanto riportato da Marco Juric su la Repubblica, ovvero la stessa rigidità con cui i giallorossi valutano Manu Koné, per il quale il Manchester United potrebbe arrivare a mettere sul tavolo 50 milioni di euro dopo che è saltato l’affare Ederson con l’Atalanta. Tony D’Amico aveva sondato Moreira già prima del Mondiale disputato dal giocatore con il Belgio. Adesso, invece, il discorso è diventato più concreto.

Moreira convince Gasperini: il belga è il profilo ideale

L’esterno mancino, classe 2004, è il profilo che raccoglie maggiori consensi per età, margini di crescita e, soprattutto, per la capacità di occupare quasi tutta la fascia senza perdere efficacia. Nell’ultima stagione ha giocato da quinto sia a destra sia a sinistra, ma anche da attaccante esterno sul lato opposto al piede forte, con la possibilità di rientrare verso il centro. Rapidità, uno contro uno e duttilità: sono le caratteristiche checonsidera indispensabili per ricostruire il reparto.

Il prezzo non è tuttavia l’unico ostacolo. La trattativa, infatti, passa inevitabilmente anche dal Chelsea, che conserva un diritto di recompra e può quindi intervenire prima di un eventuale trasferimento. Ma, sebbene Moreira sia la pista più calda, non è l’unica. D’Amico continua a seguire Mika Godts, reduce, con l’Ajax, da una stagione da 17 gol e 15 assist. Resta vivo il sogno di Antonio Nusa del Lipsia, protagonista ai Campionati del Mondo con la maglia della Norvegia. Più complessa, invece, la situazione di Alejandro Garnacho.