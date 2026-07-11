Garnacho e Moreira i nomi per l’attacco. Tresoldi, c’è il sì ma il Bruges spara alto

Il dopo Greenwood si chiama Alejandro Garnacho. Si guarda a lui come obiettivo per la trequarti offensiva. Piacciono anche Moreira e Tresoldi.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Sfumato Greenwood, D’Amico continua a lavorare sul mercato. La Roma ad oggi non valuta giocatori considerati dal tecnico di secondo piano; quindi, i vari Ndoye e Lang (entrambi offerti) sono per ora in stand by.

Tre i principali nomi sul taccuino: Garnacho, Moreira e Tresoldi. Il primo andrebbe ad occupare la casella dell’ormai famoso esterno d’attacco. I contatti col Chelsea proseguono e dopo il week end ce ne saranno altri. Il nodo, però, rimane la formula. I Blues vogliono cederlo ma non aprono al prestito secco o con diritto di riscatto. La valutazione è di circa 40 milioni (il 10% andrà al Manchester United). Al momento la strada è in salita, se il Chelsea cambierà le condizioni una porta potrebbe aprirsi.

Dopo Garnacho in attacco si guarda a Tresoldi

Fari puntati anche su Nicolò Tresoldi per il ruolo di vice Malen. La Roma ha il sì del giocatore, ma il Bruges è una bottega cara che difficilmente svende i propri gioielli. Ne sa qualcosa il Milan che negli ultimi anni ha dovuto sudare per portarsi a casa De Ketelaere e Jashari. I giallorossi per battere la concorrenza dell’Atletico Madrid sono pronti a fare un investimento (la squadra belga vuole 30 milioni) prima ancora della cessione di Dovbyk che piace in Spagna (Betis e Villarreal) e all’Ajax.

L’altro giocatore indicato da Gasperini per rinforzare la batteria degli esterni di centrocampo è Moreira e negli ultimi giorni i contatti con gli agenti si sono intensificati. La Roma lo segue da prima del Mondiale, il ds lo avrebbe voluto a Bergamo l’anno scorso. Lo Strasburgo spara alto e chiede 40 milioni, l’obiettivo è limare la richiesta. Il tris per far felice l’allenatore potrebbe essere questo, ma la strada sembra ancora lunga.