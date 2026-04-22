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Calciomercato Roma, attivato l’obbligo di riscatto di Shomurodov da parte del Basaksehir: le cifre

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, attivato l’obbligo di riscatto di Shomurodov da parte del Basaksehir: le cifre

Eldor Shomurodov è ufficialmente un calciatore dell’Istanbul Basaksehir, attivato l’obbligo di riscatto.

L’attaccante uzbeko si è trasferito in prestito la scorsa estate e ora, è di proprietà del club turco a titolo definitivo. L’Istanbul Basaksehir aritmeticamente non può più retrocedere e per questo è scattata la clausola. Come riporta Filippo Biafora l’opzione obbligatoria d’acquisto è di 2,8 milioni di euro che si aggiungono ai 3 milioni versati per il prestito. La Roma, inoltre, mantiene il 10% sulla rivendita.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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