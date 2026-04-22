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Calciomercato Roma, Angeliño ha chiesto la cessione: una squadra interessata

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Angeliño ha chiesto la cessione: una squadra interessata

La Roma è chiamata a mettere a referto ben 80 milioni di euro di plusvalenze entro fine giugno e già alcuni nomi sembrerebbero essere sulla via d’uscita.

Per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA, il direttore sportivo Frederic Massara è già al lavoro per definire alcune cessioni. Come rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, nella lista dei partenti risulterebbe anche Angeliño.

Il Betis osserva la situazione e studia il colpo

L’esterno spagnolo, rimasto ai box per gran parte della stagione a causa di un problema di salute, ha chiesto alla società di essere venduto. Tra i club interessati all’esterno, torna a bussare alle porte di Trigoria, il Real Betis, squadra che alcuni mesi fa aveva già sondato il giocatore. 

 

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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