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Earth Day, l’iniziativa dell’ As Roma per ripulire il Tevere

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 22/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Earth Day, l’iniziativa dell’ As Roma per ripulire il Tevere

In occasione della Giornata della Terra, l’AS Roma ha organizzato un’iniziativa ambientale sul Tevere insieme ad AMA Ogyre.

L’iniziativa rientra nel progetto di sostenibilità del club con Ogyre per la tutela degli ecosistemi marini e fluviali. Per l’evento hanno partecipato i giovani delle Academy Under 13 e Under 14, Miguel Romero Corredera e Giuseppe Saviano (Under 17), Benedetta Parente e Sara Terlizzi (Under 19), oltre alla mascotte Romolo.

Dopo gli interventi di Alessandro Filippi (AMA), Alice Casella e Marta Berardini (Ogyre), i ragazzi hanno partecipato a una pulizia nell’area del Foro Italico, raccogliendo oltre 90 kg di rifiuti poi avviati al riciclo. L’iniziativa rientra nel progetto di sostenibilità del club con Ogyre per la tutela degli ecosistemi marini e fluviali.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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