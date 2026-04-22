In occasione della Giornata della Terra, l’AS Roma ha organizzato un’iniziativa ambientale sul Tevere insieme ad AMA e Ogyre.

L’iniziativa rientra nel progetto di sostenibilità del club con Ogyre per la tutela degli ecosistemi marini e fluviali. Per l’evento hanno partecipato i giovani delleMiguel Romeroe Giuseppe(Under 17), Benedettae Sara(Under 19), oltre alla mascotte

Dopo gli interventi di Alessandro Filippi (AMA), Alice Casella e Marta Berardini (Ogyre), i ragazzi hanno partecipato a una pulizia nell’area del Foro Italico, raccogliendo oltre 90 kg di rifiuti poi avviati al riciclo. L’iniziativa rientra nel progetto di sostenibilità del club con Ogyre per la tutela degli ecosistemi marini e fluviali.