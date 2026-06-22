Roma, parte la pianificazione estiva: D’Amico e Gasperini al lavoro a Trigoria

Mercato, rinnovi e obiettivi: prende forma la strategia giallorossa

La Roma entra nel vivo della programmazione per la prossima stagione. A Trigoria sono arrivati Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini, pronti ad avviare i primi incontri operativi dedicati alla costruzione della squadra e alle strategie per la sessione estiva di mercato. Tra gli argomenti principali sul tavolo ci sono le questioni legate ai rinnovi contrattuali. La dirigenza dovrà infatti valutare la situazione di Zeki Celik, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, considerando sia gli aspetti economici sia l’importanza che ciascun giocatore potrà avere nel progetto tecnico del nuovo corso.

Contemporaneamente prenderà forma il lavoro sugli acquisti. In cima alla lista dei desideri figura Mason Greenwood, calciatore particolarmente gradito a Gasperini e considerato un profilo ideale per aumentare qualità e soluzioni offensive nella zona della trequarti. Gli incontri in programma a Trigoria serviranno dunque a definire una linea d’azione comune: individuare le possibili uscite, stabilire le priorità per i rinnovi e valutare le migliori strategie per tentare l’affondo su Greenwood. Con D’Amico e Gasperini finalmente operativi fianco a fianco, la Roma avvia concretamente la pianificazione del proprio futuro.