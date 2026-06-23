Roma, il piano Greenwood

La Roma spinge per Greenwood. L’ultima idea è un pagamento in due tranche: una prima e una, più consistente, dopo il 30 giugno.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Sono giorni roventi, di telefonate, contatti e strategie. La sensazione che filtra è chiara: la corsa a Mason Greenwood sta entrando nel momento decisivo e il fattore tempo rischia di diventare l’arma più importante nelle mani della Roma. Non solo una questione economica, ma una vera sfida contro il calendario. Il 30 giugno incombe come una scadenza decisiva per il Marsiglia. Il club francese ha bisogno di fare cassa in tempi brevissimi e deve generare entrate molto consistenti entro la chiusura del bilancio.

Si parla addirittura di circa un centinaio di milioni di ricavi per riuscire a evitare altre pesanti sanzioni da parte dell’Uefa che ha già multato il club con 10 milioni e l’esclusione dalle competizioni europee per tre stagioni. Una necessità che potrebbe modificare profondamente gli equilibri della trattativa. Oggi ilcontinua a mantenere una posizione rigida, ma il passare dei giorni costringerà i dirigenti francesi a rivedere le proprie richieste pur di ottenere la liquidità necessaria.

In questo scenario si inserisce quindi la Roma, che dopo i recenti contatti tra Dan Friedkin e il presidente del Marsiglia Frank McCourt è pronta a rilanciare. L’idea giallorossa è costruita per andare incontro alle esigenze finanziarie del club francese: un primo pagamento immediato tra i 15 e i 20 milioni entro il 30 giugno e una seconda parte da circa 35 milioni, bonus compresi, distribuita in più tranche. Una formula che consentirebbe al Marsiglia di contabilizzare comunque l’intera operazione nel bilancio 2026 e ottenere quella maxi plusvalenza richiesta dall’Uefa.

La distanza, però, anche con questa nuova offerta non verrebbe colmata del tutto. Il Marsiglia continua a chiedere 55 milioni complessivi, con 50 milioni garantiti e altri 5 legati ai bonus. Una richiesta che trova spiegazione anche in un dettaglio tutt’altro che trascurabile: il 40% dell’incasso dovrà essere versato al Manchester United. Una percentuale enorme che riduce drasticamente il ricavo effettivo del club francese e che ha contribuito a irrigidire la trattativa fin dalle prime battute. Come se non bastasse, all’orizzonte c’è un’altra scadenza destinata a pesare. Da luglio scatterà infatti una clausola che porterà il valore del cartellino a 60 milioni di euro, aumentando ulteriormente la pressione su tutte le parti coinvolte. Per questo motivo le prossime giornate possono diventare decisive.

A Trigoria, del resto, non hanno dubbi. Greenwood è il grande obiettivo per elevare il livello dell’attacco e la Roma ha già compiuto un passo fondamentale ottenendo il gradimento del giocatore. Sul tavolo c’è un contratto da 4,5 milioni netti a stagione più bonus, una base destinata a crescere negli anni successivi. Un sì che permette ora ai giallorossi di concentrarsi esclusivamente sulla fase più delicata: trovare l’intesa definitiva con il Marsiglia prima che il tempo cambi definitivamente le carte in tavola. L’offerta è pronta, Gasp spinge con il suo nuovo diesse D’Amico per avere il ragazzo e lo ha ribadito anche ieri nel vertice avuto al Fulvio Bernardini. Mason è una priorità, la stella da cui ripartire la prossima stagione.