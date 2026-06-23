Nainggolan fermato in Belgio: guidava nonostante il divieto e passa con il semaforo rosso

L’ex centrocampista della Roma coinvolto in un nuovo episodio stradale: la sua versione dei fatti

Nuovi problemi per Radja Nainggolan. L’ex giocatore della Roma, attualmente in forza al Patro Eisden, è stato fermato dalle forze dell’ordine in Belgio dopo un episodio avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2026 a Ranst, località situata nei dintorni di Anversa.

Stando a quanto riferito dalle autorità e riportato da diversi media belgi, il centrocampista avrebbe oltrepassato un incrocio con il semaforo rosso. Durante il tragitto, inoltre, avrebbe rischiato una collisione con un’auto civetta della polizia. Dopo essere stato fermato dagli agenti, sarebbe emerso che non disponeva di una patente di guida valida, poiché in passato gli era già stato imposto un divieto di mettersi alla guida. La vicenda è stata confermata anche dalla Procura di Anversa.

Esito negativo all’alcol test, ma l’auto viene sequestrata

Dopo il controllo, Nainggolan è stato sottoposto all’etilometro, che ha dato esito negativo. Nonostante ciò, il veicolo è stato sequestrato e il calciatore sarà chiamato a presentarsi nuovamente davanti al tribunale per chiarire la sua posizione.

La difesa del giocatore: “Ha ricevuto una chiamata dalla figlia, che era in preda al panico e non si sentiva bene”

Nainggolan contesta però la ricostruzione dell’accaduto e, tramite il suo avvocato Omar Souidi, ha fornito una spiegazione dell’episodio. Secondo il legale, il calciatore si sarebbe messo alla guida a causa di un’emergenza familiare e non per una scelta irresponsabile.

“Ha ricevuto una chiamata dalla figlia, che era in preda al panico e non si sentiva bene”, ha spiegato l’avvocato, aggiungendo che la ragazza gli avrebbe chiesto aiuto e di essere accompagnata in ospedale. Secondo la difesa, questa circostanza avrebbe spinto l’ex centrocampista giallorosso a intervenire personalmente.