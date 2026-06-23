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Roma-Totti, il possibile ritorno entra in una fase decisiva: luglio sarà il mese chiave

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 23/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma-Totti, il possibile ritorno entra in una fase decisiva: luglio sarà il mese chiave

Proseguono i contatti tra il club e l’ex capitano: resta da definire il ruolo nella nuova struttura societaria

L’ipotesi di rivedere Francesco Totti all’interno dell’organigramma della Roma continua a essere uno dei temi più discussi in casa giallorossa. Dopo mesi di indiscrezioni e confronti, il possibile rientro della storica bandiera romanista sembra avvicinarsi, anche in vista delle celebrazioni per il centenario del club, un evento che ha riportato al centro dell’attenzione la figura dell’ex numero 10. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Leggo, i rapporti tra le parti sarebbero rimasti costanti e il progetto di un ritorno di Totti non sarebbe mai stato accantonato. Al momento, il nodo principale riguarda l’incarico che potrebbe assumere all’interno della società, un aspetto che necessita ancora di ulteriori valutazioni prima di arrivare a una decisione definitiva.

I Friedkin pronti a fare il punto della situazione

Le prossime settimane potrebbero risultare determinanti per il futuro dell’ex capitano. In particolare, luglio viene indicato come il periodo in cui la proprietà giallorossa potrebbe intensificare i contatti per cercare di raggiungere un accordo e delineare in maniera più precisa il possibile ruolo di Totti nel club. L’obiettivo sarebbe quello di trovare una soluzione condivisa che permetta alla leggenda romanista di tornare a far parte del progetto societario nella stagione 2026-2027.

Le parole di Vieri: “È il numero 1, è devastante”

Nel frattempo, non mancano gli attestati di stima nei confronti dell’ex fantasista giallorosso. Christian Vieri, amico ed ex compagno di Nazionale, ha elogiato ancora una volta le qualità di Totti ricordando i tempi trascorsi insieme in campo.

È il numero 1, è devastante. Quando gli arrivava palla, io già partivo. Si metteva in diagonale, gli arrivava la palla e te la metteva.”

#asr #asroma #Roma #Totti

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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