Roma, Greenwood è la priorità, in difesa piace Ostigard

Oltre a Greenwood, obiettivo numero uno di mercato, si cerca un difensore centrale da aggiungere ai titolari. Interesse per Ostigard del Genoa.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Il mercato in entrata della Roma partirà a luglio, prima ci sono altri nodi da sciogliere ma Gasperini ha già fatto una lista di nomi utili per rinforzare la rosa. Oltre al solito Greenwood il tecnico ha richiesto anche un acquisto in difesa. I fari sono puntati su Ostigard, centrale del Genoa che ora è impegnato con la ‘sua’ Norvegia al Mondiale. Già un gol contro l’Iraq all’esordio che si aggiunge ai cinque realizzati in campionato sotto la guida di De Rossi.

Classe 1999 e contratto in scadenza nel 2030, ma un suo eventuale arrivo non è legato alla partenza di. A tal proposito, Marotta ha provato a spegnere le voci sull’Inter: «Non abbiamo fatto niente, non lo abbiamo cercato. Se mi chiedete se lo stiamo trattando, rispondo no».è considerato uno degli incedibili, salvo offerte irrinunciabili, che ad oggi non sono arrivate né dall’Italia né dall’estero anche se la partenza di Bastoni potrebbe cambiare gli equilibri e le strategie.

Confermati Mancini (pronto a firmare il rinnovo fino al 2029) e Hermoso che ha già prolungato per un’altra stagione. Il principale obiettivo per rinforzare l’attacco è sempre Greenwood. Il Marsiglia non arretra di un millimetro: la richiesta è di 50 milioni più 5 di bonus e dal 1 luglio si attiverà la clausola da 60. L’accordo col giocatore è stato trovato anche grazie ai vari colloqui che ha avuto con Gasperini ed è pronto un contratto da poco meno di 5 milioni a stagione.

A Trigoria si studia l’offerta, l’idea è quella di rateizzare per mettere a bilancio una piccola cifra prima del 30 giugno. Una soluzione che aiuterebbe il club francese che invece potrà inserire fin da subito il totale. Nei prossimi giorni sono previsti altri contratti tra le parti, i rapporti sono ottimi e filtra ottimismo per la riuscita dell’operazione. Gasperini aspetta il primo regalo Champions.