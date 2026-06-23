Pellegrini a Trigoria, incontro con il ds

Lorenzo Pellegrini ha incontrato informalmente D’Amico e Gasperini a Trigoria. Nei prossimi giorni il suo entourage si occuperà del rinnovo.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – D’Amico, Gasp e non solo. Poco prima dell’arrivo del direttore sportivo e del tecnico, infatti, a Trigoria si è rivisto pure Lorenzo Pellegrini. Nessuna trattativa per il rinnovo, ma un primo incontro con Tony D’Amico per conoscere le intenzioni del club e l’abbraccio con Gasperini che ne ha chiesto la conferma.

Da entrambe le parti c’è la voglia di proseguire il rapporto oltre la scadenza del 30 giugno, ma vanno definiti I dettagli su stipendio e durata del contratto. Nei prossimi giorni sarà l’entourage diad occuparsi della faccenda.

Previsti anche contatti con Carlos Novel, l’agente di Dybala per il quale bisogna trovare la quadra tra parte fissa e bonus a presenza.