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Ranieri a sorpresa al CONI: “Siamo tutti uniti per un unico scopo”

Redazione
Pubblicato 3 mesi fa il 23/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ranieri a sorpresa al CONI: “Siamo tutti uniti per un unico scopo”

Nel pieno di settimane movimentate in casa giallorossa, tra voci, tensioni interne e possibili cambiamenti ai vertici, arriva un segnale distensivo direttamente da uno dei volti più rappresentativi dell’ambiente romanista.

Roma, Ranieri premiato da OPES

Durante il Premio Città di Roma organizzato da OPES, Claudio Ranieri ha fatto una comparsa a sorpresa al Salone d’Onore del CONI, pur non essendo tra i premiati annunciati. Il senior advisor della Roma, recentemente al centro di indiscrezioni legate a tensioni con Gian Piero Gasperini e a un futuro ancora da definire, ha ricevuto comunque un riconoscimento e colto l’occasione per mandare un messaggio chiaro all’ambiente.

Tutti uniti per un unico scopo”, ha dichiarato Ranieri, evitando però di entrare nel dettaglio delle dinamiche interne al club. Parole semplici, ma che suonano come un invito alla compattezza in un momento delicato. Nel suo intervento, ha poi sottolineato l’orgoglio per il premio ricevuto, dedicandolo alla città di Roma e valorizzando il ruolo dello sport come strumento per dare prospettive ai giovani. Un’apparizione inattesa, ma tutt’altro che casuale.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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