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Mercato Roma, concorrenza per Brandt : due top club europei piombano sul tedesco

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 23/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, concorrenza per Brandt : due top club europei piombano sul tedesco

Con la stagione ormai alle battute finali, iniziano a intrecciarsi le prime manovre di mercato tra i top club europei. 

Mercato, non solo la Roma su Brandt

La Roma osserva con attenzione alcune opportunità, ma la concorrenza si preannuncia tutt’altro che semplice. L’Atlético Madrid avrebbe messo nel mirino Julian Brandt, trequartista in uscita dal Borussia Dortmund a parametro zero il prossimo 30 giugno. Come riportato da Marca, il tedesco, che compirà 30 anni a maggio, rappresenta un profilo particolarmente interessante per rinforzare il reparto offensivo dei Colchoneros, soprattutto in vista del possibile addio di Antoine Griezmann.

Sul giocatore non c’è però solo il club spagnolo: anche l’Arsenal resta alla finestra, mentre la Roma lo aveva già inserito nella lista dei possibili obiettivi. In stagione Brandt ha collezionato 11 gol e 3 assist in 37 presenze, numeri che confermano il suo valore nonostante un minutaggio non elevatissimo. La corsa è aperta, ma la concorrenza è di alto livello.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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