Bologna-Roma, arbitra Di Bello: Maresca al VAR

In vista di un match che può dire molto sulla corsa europea, iniziano ad arrivare anche i dettagli “tecnici” che accompagnano l’avvicinamento alla sfida.



Bologna-Roma, arbitra Di Bello

Sarà Marco Di Bello a dirigere la sfida tra Bologna e Roma, in programma sabato alle 18 allo stadio Dall’Ara. Come riportato ufficialmente dall’AIA, il direttore di gara della sezione di Brindisi sarà affiancato dagli assistenti Berti e Di Gioia, con Allegretta nel ruolo di quarto uomo. In sala VAR opererà la coppia composta da Maresca e Meraviglia.

I precedenti stagionali sorridono alla: sono due gli incroci conin questa annata, entrambi conclusi con una vittoria giallorossa. Si tratta del successo per 3-1 sul campo dellae del 3-1 casalingo contro il. Un dato che i tifosi romanisti sperano possa confermarsi anche nella delicata trasferta emiliana.