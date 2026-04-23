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Bologna-Roma, arbitra Di Bello: Maresca al VAR

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 23/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Bologna-Roma, arbitra Di Bello: Maresca al VAR

In vista di un match che può dire molto sulla corsa europea, iniziano ad arrivare anche i dettagli “tecnici” che accompagnano l’avvicinamento alla sfida. 

Bologna-Roma, arbitra Di Bello

Sarà Marco Di Bello a dirigere la sfida tra Bologna e Roma, in programma sabato alle 18 allo stadio Dall’Ara. Come riportato ufficialmente dall’AIA, il direttore di gara della sezione di Brindisi sarà affiancato dagli assistenti Berti e Di Gioia, con Allegretta nel ruolo di quarto uomo. In sala VAR opererà la coppia composta da Maresca e Meraviglia.

I precedenti stagionali sorridono alla Roma: sono due gli incroci con Di Bello in questa annata, entrambi conclusi con una vittoria giallorossa. Si tratta del successo per 3-1 sul campo della Cremonese e del 3-1 casalingo contro il Genoa. Un dato che i tifosi romanisti sperano possa confermarsi anche nella delicata trasferta emiliana.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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