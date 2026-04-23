Bologna-Roma, arbitra Di Bello: Maresca al VAR

In vista di un match che può dire molto sulla corsa europea, iniziano ad arrivare anche i dettagli “tecnici” che accompagnano l’avvicinamento alla sfida.
Bologna-Roma, arbitra Di Bello
Sarà Marco Di Bello a dirigere la sfida tra Bologna e Roma, in programma sabato alle 18 allo stadio Dall’Ara. Come riportato ufficialmente dall’AIA, il direttore di gara della sezione di Brindisi sarà affiancato dagli assistenti Berti e Di Gioia, con Allegretta nel ruolo di quarto uomo. In sala VAR opererà la coppia composta da Maresca e Meraviglia.I precedenti stagionali sorridono alla Roma: sono due gli incroci con Di Bello in questa annata, entrambi conclusi con una vittoria giallorossa. Si tratta del successo per 3-1 sul campo della Cremonese e del 3-1 casalingo contro il Genoa. Un dato che i tifosi romanisti sperano possa confermarsi anche nella delicata trasferta emiliana.