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Bologna tra assenze e voglia di rivalsa: lavoro differenziato per Skorupski, Dallinga e Casale

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 23/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Bologna tra assenze e voglia di rivalsa: lavoro differenziato per Skorupski, Dallinga e Casale

A due giorni dalla sfida del Dall’Ara, anche il Bologna fa i conti con assenze e dubbi di formazione.

Bologna, le ultime in vista del match contro la Roma

Una partita che arriva in un momento particolare per entrambe le squadre, reduci da impegni europei e con motivazioni alte: i rossoblù dopo l’eliminazione in Europa League contro l’Aston Villa, la Roma con la voglia di prendersi una rivincita dopo il recente ko europeo proprio contro i felsinei.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna di Vincenzo Italiano ha proseguito la preparazione con una seduta tra lavoro atletico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Restano però diverse defezioni: allenamento differenziato per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga, mentre Federico Bernardeschi ha svolto terapie. Salvo sorprese, nessuno di loro sarà disponibile contro i giallorossi.

Capitolo formazione: conferma in vista per Riccardo Orsolini, tornato al gol contro il Lecce, con Castro e Rowe a completare il tridente. A centrocampo possibile chance per Sohm insieme a Freuler e uno tra Ferguson e Pobega. In difesa ballottaggio sugli esterni, mentre il dubbio principale riguarda la porta: sfida aperta tra Ravaglia e Pessina per una maglia da titolare. Un Bologna rimaneggiato ma competitivo, pronto a dare battaglia.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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