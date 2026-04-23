A due giorni dalla sfida del Dall’Ara, anche il Bologna fa i conti con assenze e dubbi di formazione.

Bologna, le ultime in vista del match contro la Roma

Una partita che arriva in un momento particolare per entrambe le squadre, reduci da impegni europei e con motivazioni alte: i rossoblù dopo l’eliminazione in Europa League contro l’Aston Villa, la Roma con la voglia di prendersi una rivincita dopo il recente ko europeo proprio contro i felsinei.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino , ildiha proseguito la preparazione con una seduta tra lavoro atletico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Restano però diverse defezioni: allenamento differenziato per, mentreha svolto terapie. Salvo sorprese, nessuno di loro sarà disponibile contro i giallorossi.

Capitolo formazione: conferma in vista per Riccardo Orsolini, tornato al gol contro il Lecce, con Castro e Rowe a completare il tridente. A centrocampo possibile chance per Sohm insieme a Freuler e uno tra Ferguson e Pobega. In difesa ballottaggio sugli esterni, mentre il dubbio principale riguarda la porta: sfida aperta tra Ravaglia e Pessina per una maglia da titolare. Un Bologna rimaneggiato ma competitivo, pronto a dare battaglia.