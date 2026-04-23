ULTIM'ORA
Mercato Roma, occhi puntati su Kevin per l’attacco Calciomercato Roma, avviati i contatti con il Betis per Ezzalzouli: pronta un’offerta Gualtieri: “Lo stadio della Roma si farà. Friedkin ci tiene molto” Roma, si conclude la campagna abbonamenti Calciomercato, Diarra e Raskin se parte Koné Trigoria, caso trasferimenti: lascia la responsabile del personale Il ricordo di Protti: l’indimenticato bomber ex Lazio rimarrà nella storia Aruta: “Leao a Roma? Sarebbe top ma la smetta di fare il rapper” Castro-Malen, prove di coppia Ranieri, quel “no” di un anno fa solo per il legame con la Roma
NEWS

Roma, arriva la collezione in collaborazione con Elvis Lives

Redazione
Pubblicato 3 mesi fa il 23/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, arriva la collezione in collaborazione con Elvis Lives

Roma e Elvis Lives si uniscono per una nuova collezione. La società capitolina annuncia e lancia la collaborazione sui propri canali ufficiali.

Tramite il proprio sito e i profili social la Roma ha lanciato la nuova collezione in collaborazione con Elvis Lives, brand romano dalle tinte spesso (ma non solo) ironiche, la cui sede fisica si trova a Via di San Francesco a Ripa. Il materiale in vendita, rintracciabile sia online che in negozio e nei Roma store va dalle t-shirt alle felpe fino a sciarpe, abbigliamento per bambini e utensili da cucina.

As Roma con Elvis Lives, il comunicato

Con un comunicato ufficiale la AS Roma ha spiegato l’idea dietro questa partnership, qui sotto le parole della società giallorossa.

Il Club è lieto di annunciare una nuova collaborazione con una delle realtà imprenditoriali più amate della Capitale. Elvis Lives, brand romano noto per esaltare gli aspetti più popolari della città, ha scelto di dedicare all’AS Roma due linee di prodotti ufficiali in chiave giallorossa.

Poiché per ogni tifoso romanista c’è “Solo la Roma”, Elvis Lives lo vuole ricordare attraverso quattro modelli di t-shirt, tre felpe girocollo ed una felpa full zip ninja in nero, tutti capi ricamati con il motto e il Lupetto di Gratton. Completa questa linea una sciarpa con frange giallorosse, anch’essa con il caratteristico stemma degli anni 80 e 90 e il primo wordmark “asroma”.

Con la linea baby, composta da bavaglino, tutina e calzini, Elvis Lives vuole invece salutare ogni nuovo nato con il motto “C’ho una fame da lupi”, riproposto anche per gli adulti sul grembiule da cucina, sulle tovagliette gialle e rosse e sulla coppia di piatti da pizza, contenuti in un esclusivo packaging di cartone che rappresenta un simpatico plus per ogni tifoso. Anche su questa linea, è il Lupetto di Gratton a impreziosire il tutto e ribadire una connessione imprescindibile con Roma e i colori giallorossi.

Questa capsule rappresenta l’incontro tra il simbolo che tiene insieme una città e il negozio di quartiere che la racconta ogni giorno con ironia e amore.

Le due nuove linee di prodotti sono disponibili in esclusiva dal 23 aprile negli AS Roma Store, sullo store online, sul Brand Store Amazon e nel punto vendita ed e-commerce di Elvis Lives“.

La nuova collaborazione basata sulla romanità in pieno stile giallorosso

https://t.co/FOtO4N0DdZ pic.twitter.com/2ZFoErDfCH

#AS Roma #asr #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182578 articoli

ARTICOLI CORRELATI