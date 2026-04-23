Roma, arriva la collezione in collaborazione con Elvis Lives

Roma e Elvis Lives si uniscono per una nuova collezione. La società capitolina annuncia e lancia la collaborazione sui propri canali ufficiali.

Tramite il proprio sito e i profili social la Roma ha lanciato la nuova collezione in collaborazione con Elvis Lives, brand romano dalle tinte spesso (ma non solo) ironiche, la cui sede fisica si trova a Via di San Francesco a Ripa. Il materiale in vendita, rintracciabile sia online che in negozio e nei Roma store va dalle t-shirt alle felpe fino a sciarpe, abbigliamento per bambini e utensili da cucina.

As Roma con Elvis Lives, il comunicato

“Il Club è lieto di annunciare una nuova collaborazione con una delle realtà imprenditoriali più amate della Capitale. Elvis Lives, brand romano noto per esaltare gli aspetti più popolari della città, ha scelto di dedicare all’AS Roma due linee di prodotti ufficiali in chiave giallorossa.

Poiché per ogni tifoso romanista c’è “Solo la Roma”, Elvis Lives lo vuole ricordare attraverso quattro modelli di t-shirt, tre felpe girocollo ed una felpa full zip ninja in nero, tutti capi ricamati con il motto e il Lupetto di Gratton. Completa questa linea una sciarpa con frange giallorosse, anch’essa con il caratteristico stemma degli anni 80 e 90 e il primo wordmark “asroma”. Con la linea baby, composta da bavaglino, tutina e calzini, Elvis Lives vuole invece salutare ogni nuovo nato con il motto “C’ho una fame da lupi”, riproposto anche per gli adulti sul grembiule da cucina, sulle tovagliette gialle e rosse e sulla coppia di piatti da pizza, contenuti in un esclusivo packaging di cartone che rappresenta un simpatico plus per ogni tifoso. Anche su questa linea, è il Lupetto di Gratton a impreziosire il tutto e ribadire una connessione imprescindibile con Roma e i colori giallorossi. Questa capsule rappresenta l’incontro tra il simbolo che tiene insieme una città e il negozio di quartiere che la racconta ogni giorno con ironia e amore. Le due nuove linee di prodotti sono disponibili in esclusiva dal 23 aprile negli AS Roma Store, sullo store online, sul Brand Store Amazon e nel punto vendita ed e-commerce di Elvis Lives“. La nuova collaborazione basata sulla romanità in pieno stile giallorosso https://t.co/FOtO4N0DdZ pic.twitter.com/2ZFoErDfCH — AS Roma (@OfficialASRoma) April 23, 2026

Con un comunicato ufficiale laha spiegato l’idea dietro questa partnership, qui sotto le parole della società giallorossa.