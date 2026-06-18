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Roma, Wesley punta al rientro: recupero in corso dopo lo stop muscolare

Redazione
Pubblicato 12 ore fa il 18/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Wesley punta al rientro: recupero in corso dopo lo stop muscolare

Il brasiliano prosegue il programma di riabilitazione e aggiorna i tifosi sui social con un messaggio carico di determinazione

L’infortunio che lo ha costretto a rinunciare alla convocazione con il Brasile per il Mondiale ha rappresentato una battuta d’arresto inattesa, ma Wesley è già concentrato sul ritorno in campo. Il terzino della Roma sta portando avanti il percorso di recupero dopo il problema al bicipite femorale che lo ha obbligato a lasciare il ritiro della Nazionale. Rientrato nella Capitale, il brasiliano si sta allenando quotidianamente per ritrovare la migliore condizione fisica e farsi trovare pronto per l’inizio della preparazione estiva della squadra giallorossa, in programma dal 13 luglio.

Il messaggio pubblicato sui social

Nelle ultime ore Wesley ha condiviso con i propri follower uno scatto che lo ritrae durante una seduta di allenamento domestica, accompagnando l’immagine con una frase che testimonia tutta la sua voglia di tornare protagonista.

“Mi sto riprendendo per tornare più forte di prima”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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