Muñoz vola in Premier League: il Liverpool chiude l’operazione, Roma fuori dai giochi

L’attaccante spagnolo lascia l’Osasuna per 40 milioni di euro. I giallorossi avevano seguito il giocatore negli ultimi mesi

Victor Muñoz è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool. L’attaccante spagnolo, che nei mesi scorsi era stato accostato anche alla Roma, proseguirà la propria carriera in Premier League dopo il trasferimento dall’Osasuna al club inglese.

Il profilo del classe spagnolo era stato monitorato dalla dirigenza giallorossa sia durante la sessione invernale di mercato sia nelle prime settimane dell’estate, ma alla fine i Reds hanno accelerato chiudendo l’operazione. Per assicurarsi il calciatore, il Liverpool ha versato l’intera clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro. Una parte significativa dell’incasso finirà però nelle casse del Real Madrid, che vantava il 50% sulla futura rivendita del giocatore e riceverà quindi circa 20 milioni di euro.

L’annuncio ufficiale del Liverpool

Dopo aver superato gli ultimi passaggi burocratici, Muñoz ha sottoscritto un contratto di lunga durata che lo legherà al club inglese fino al 2032.

Nel comunicato diffuso dal Liverpool si legge:

“Il Liverpool FC ha raggiunto un accordo per l’ingaggio di Victor Munoz dall’Osasuna, a condizione che la domanda di permesso di lavoro sia stata accolta con successo e l’autorizzazione internazionale”.