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Mercato Roma, Shomurodov: ecco il riscatto del Başakşehir

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 23/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, Shomurodov: ecco il riscatto del Başakşehir

Shomurodov è del Başakşehir a titolo definitivo: operazione da 2,8 milioni più 3 di prestito. In Turchia 19 reti in 40 partite.

Eldor Shomurodov è ufficialmente un calciatore dell’Istanbul Başakşehir: l’attaccante, trasferitosi in prestito la scorsa estate, ora è a titolo definitivo di proprietà del club turco (aritmeticamente salvo). L’operazione si è conclusa con un’opzione obbligatoria d’acquisto di 2,8 milioni di euro, che si aggiungono ai 3 versati per il prestito. La Roma, inoltre, mantiene il 10% sulla rivendita.

In Turchia il nazionale uzbeko sta facendo faville: 19 reti in 40 partite, con l’ormai ex romanista secondo miglior marcatore del campionato. Numeri da protagonista assoluto, lontani anni luce da quella dimensione intermittente vissuta in Italia. Shomurodov ha trovato spazio, fiducia, centralità. E soprattutto ha trovato il gol con una continuità che lo ha trasformato in un riferimento offensivo.

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi)

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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