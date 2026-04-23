Torna Wesley, Dybala in panchina, Koné con la Viola

Gasperini inizia a recuperare pezzi per la volata europea, Wesley su tutti. A Bologna ci sarà anche Dybala, mentre Koné e Dovbky puntano la Fiorentina.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Gasperini inizia a recuperare i pezzi in vista della sfida contro il Bologna. Ieri si è rivisto Rensch, contrattura già smaltita ma sulla sinistra tornerà Wesley. Una freccia per provare a rincorrere la Champions che si è complicata ancor di più dopo il pareggio contro l’Atalanta.

C’è anche unin più che tornerà tra i convocati dopo tre mesi dall’ultima presenza contro il. Dal punto di vista fisico è pronto, lo è meno da quello atletico, per questo ad oggi è complicato immaginarlo titolare al fianco di. Un tridente che il tecnico ha utilizzato una sola volta in stagione (proprio contro i rossoneri) e che poi non si è più rivisto. Saranno loro a tre a guidare la Roma in questo finale di stagione nel quale l’obiettivo minimo imposto dai Friedkin è quello di centrare il quinto posto che eviterebbe i preliminari di Conference.

Chi invece non ci sarà è Koné che punta a tornare con la Fiorentina il 4 maggio, in mezzo al campo spazio alla coppia Cristante-Pisilli. Quella è la data cerchiata in rosso anche da Dovbyk che in attesa del via libera dei medici per il ritorno in gruppo continua ad allenarsi a parte. Migliorano le sue condizioni di giorno in giorno e almeno per le ultime partite vuole dare una mano. Così come Pellegrini che vuole essere a disposizione tra Parma e il derby.

A proposito della stracittadina: da oggi saranno in vendita i biglietti. La prima fase è dedicata agli abbonati in Nord, da lunedì la prevendita per gli abbonati plus/classic extra e possessori di Roma Card. Da martedì la vendita libera. Da stabilire ancora data e orario: in ballo o domenica 17 maggio alle 12.30 o il giorno seguente alle 18 come richiesto dal Viminale a causa della contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis.