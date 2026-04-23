Nuovi contatti per Alajbegovic. Idea Konoplya per il dopo Çelik

La Roma sul mercato: trattativa avanzata per Alajbegovic, sondaggi per Konoplya. Shomurodov ceduto a titolo definitivo.

Liberarsi di stipendi ingombranti, ottenere plusvalenze e trovare nuovi giovani come Vaz: la linea della società per il futuro è abbastanza chiara. Ed è per questo che Massara ha infittito la trattativa con l’entourage del 18enne Kerim Alajbegovic, ala sinistra di proprietà del Bayer Leverkusen. La Roma al momento sembra avanti, ma la concorrenza è folta e vede anche il Napoli in piena corsa.

Alajbegovic in pole, sondaggi per Konoplya

Per i giallorossi però ci sono due fattori a favore: la possibilità perdi giocarsi da subito un posto tra i titolari e la spinta di. Più dura arrivare adell’, segnalato da, che ha già una quotazione di

Non solo giovani, però. La dirigenza romanista ha avviato anche i primi sondaggi per Juchym Konoplya, terzino destro 26enne dello Shakhtar Donetsk in scadenza di contratto a settembre. L’ucraino potrebbe sostituire Çelik ormai ai saluti, così come El Shaarawy. Intanto, il club capitolino incassa altri 2,8 milioni dalla cessione a titolo definitivo di Shomurodov all’Istanbul Başakşehir. Che si sommano ai 3 già versati dai turchi per il prestito e al 10% di percentuale sulla rivendita.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Francesco Balzani)