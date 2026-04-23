La Roma in cerca di autori, società paralizzata

La lite tra Gasperini e Ranieri ha congelato le operazioni all’interno della Roma. Mercato, ritiro estivo e rinnovi sono congelati.

Il Messaggero (S.Carina) – Anche se la matematica non lo vieta, la qualificazione in Champions è inevitabilmente sempre più in salita. Fondamentale sarà il prossimo turno: se la Juve non perde punti a Milano e la Roma non ne approfitta a Bologna, il rischio che cali il sipario in anticipo è molto alto. Ma c’è un altro aspetto che preoccupa di più. Se in città già si parla d’altro, del futuro e della squadra che verrà, a Trigoria non ci si parla proprio. L’annosa querelle Ranieri-Gasperini continua a non trovare soluzione, come se ci si augurasse che i cocci si rincollino da soli. Si dispensa fiducia a destra e manca e si prende tempo. Ma il futuro non aspetta.

Ad oggi, 23 aprile, al di là di qualche contatto qua e là come è inevitabile che accada per tenere vive piste già percorse a gennaio, il club (ergo, allenatore, direttore sportivo, senior advisor e proprietà) non si è ancora messo seduto per programmare il mercato alla voce entrate. Le uscite, paradossalmente, sono un problema minore. Un ex direttore sportivo amava dire che spesso «viaggiano da sole». Mai come quest’anno: perché se è vero che il club aspetterà proposte per quei calciatori che le garantirebbero una maggiore plusvalenza a bilancio (quindi,) non potrebbe dire di no se arrivasse l’offerta monstre per ildi turno. Della serie: è il mercato che fa il mercato, soprattutto se bisogna fare 80 milioni di plusvalenze. Il problema è che la Roma è ferma (o quasi) per tutto il resto.

A partire dai rinnovi, che magari renderà felice più di qualche tifoso, meno Gasperini. Se per Dybala, Celik ed ElSha ad oggi non sembra esserci nessun spiraglio e sono stati congelati gli accordi con Mancini e Cristante, Pellegrini è in attesa, come Hermoso che ha nel contratto una clausola che il club deve esercitare entro giugno per il rinnovo. Scontato? No. Perché se resta l’attuale tecnico sarebbe pressoché automatico, con un altro allenatore chissà. Discorso simile per Lorenzo che se vuole rimanere, sa per primo che dovrà dare un taglio all’attuale ingaggio. Lui sarebbe anche disponibile a parlarne, soprattutto se ci fosse Gian Piero a guidarlo. Ma i dubbi, al di là delle rassicurazioni fatte trapelare in questi giorni, esistono.

Siamo al solito discorso: il tecnico, incassata la fiducia dei Friedkin, ha spiegato ai diretti interessati cosa si aspetta per proseguire. Ma per ora non ha trovato seguito. A tal punto che ad oggi non si sa nemmeno dove si farà il ritiro. Inizialmente il club aveva pensato ad una mini-tournée in Australia, possibilità venuta meno. Gli unici contatti avviati sono per un test estivo in Germania e nulla più. La Roma è immobile, anche nel mercato in entrata. E non potrebbe essere altrimenti. Massara lavora infatti senza conoscere il portafoglio con il quale potrà muoversi, senza avere la fiducia di Gasperini ma provando comunque a cercare profili che possano sposarsi con la filosofia del tecnico, senza però avere certezze né sul suo futuro tantomeno su quello dell’allenatore. Una serie di paradossi grandi quanto una casa.

Come quello relativo ai nomi che vengono accostati ai giallorossi. Gli ultimi sono Munoz, con l’agente che è lo stesso di Malen, e Alajbegovic, proposto a diversi club tra i quali Napoli e Inter che il Leverkusen, eventualmente, metterà sul mercato dopo il mondiale. Quello che non è chiaro è che nel processo di valorizzazione dei giovani che il club intende portare avanti, al di là dell’allenatore che siede in panchina, i contatti per questa tipologia di calciatori vanno in automatico. È sull’altra, sui cosiddetti «profili alla Malen» che vuole Gasp che c’è calma piatta. Così, in un contesto già complicato, i Friedkin, a meno che i risultati non impongano qualcosa di diverso, hanno deciso di rimandare tutte le discussioni a fine stagione. Il rischio di partire ancora una volta in ritardo, è dietro l’angolo.