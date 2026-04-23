Dovbyk freme, alza i ritmi per tornare

Dovbyk punta la trasferta di Parma e posta aggiornamenti sulle sue condizioni su Instagram. L’ucraino ha voglia di tornare in campo dopo l’operazione.
Corriere dello Sport (G.Marota) – Artem Dovbyk non sta più nella pelle e continua ad aggiornare i suoi follower sui progressi della terapia che potrebbe permettergli di tornare in campo a metà maggio, tra la sfida al Parma e il derby contro la Lazio della settimana successiva.Ieri l’ucraino, fermo dal 6 gennaio per una lesione miotendinea alla coscia sinistra, ha pubblicato una serie di scatti e di video nei quali mostra le proprie fatiche nella sala pesi allestita in garage, gli esercizi col pallone in campo e nella palestra di Trigoria e, per dare un po’ di “colore” al carosello di contenuti, pure un piatto con degli arrosticini, un piccolo strappo alla regola di natura culinario. Sta alzando i ritmi per tornare il prima possibile, ha davvero una fame da lupi.