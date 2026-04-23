Dovbyk freme, alza i ritmi per tornare

Dovbyk punta la trasferta di Parma e posta aggiornamenti sulle sue condizioni su Instagram. L’ucraino ha voglia di tornare in campo dopo l’operazione.

Corriere dello Sport (G.Marota) – Artem Dovbyk non sta più nella pelle e continua ad aggiornare i suoi follower sui progressi della terapia che potrebbe permettergli di tornare in campo a metà maggio, tra la sfida al Parma e il derby contro la Lazio della settimana successiva.