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L’idea di Totti: “Senza Dybala si perde tanto, va sostituito”

Redazione
Pubblicato 35 minuti fa il 30/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
L’idea di Totti: “Senza Dybala si perde tanto, va sostituito”

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – “Senza Dybala, tecnicamente, la Roma perderebbe tanto, perché come ho sempre detto è il giocatore con più talento della rosa”. A difesa di Paulo è sceso in campo ancora una volta Francesco Totti, la bandiera che ha sempre augurato all’argentino di raccogliere in qualche modo il suo testimone. L’ex capitano, al termine dell’evento di Operazione Nostalgia, ha parlato della prospettiva al momento più concreta, cioè quella di una separazione tra i giallorossi e la Joya. “Se dovessero fare questa scelta, spero che venga rimpiazzato”. Quando, nel 2022, si cominciò a parlare del possibile arrivo di Paulo Dybala nella Capitale, Francesco arrivò anche a considerarlo degno di indossare la sua maglia col numero 10. La stima, com’è noto, è reciproca. Giusto qualche settimana fa Dybala aveva parlato dell’importanza di Totti nell’ambiente romanista: “È una leggenda, tutti lo amano”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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