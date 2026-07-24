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Mercato Roma, si allontana sempre di più Nusa: il Lipsia lo considera incedibile

Dienabou Balde
Pubblicato 4 giorni fa il 24/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, si allontana sempre di più Nusa: il Lipsia lo considera incedibile

Il mercato della Roma sta entrando sempre di più nel vivo. Tra i profili seguiti con attenzione c’è anche quello di Nusa, che però potrebbe saltare

Un altro obiettivo della Roma potrebbe sfumare. Tra i nomi sul taccuino di D’Amico, in primo piano figurava quello di Antonio Nusa. La pista che potrebbe portare il giocatore nella Capitale, però, si fa sempre più difficile. Come riferito da Matteo Moretto, infatti, il Lipsia considera il norvegese come uno dei più importanti della propria rosa, dunque non ha intenzione di privarsene. Nel corso delle ultime ore ci sono stati diversi contatti tra il club tedesco e quello capitolino, ma la società grigiorossa è sempre stata ferma sulla sua posizione.

Sempre quanto riportato dall’esperto di calciomercato, anche il giocatore non avrebbe aperto alla possibilità di indossare la maglia giallorossa. Dunque, a questo punto, la Roma potrebbe veder sfumare un altro colpo in attacco, dopo Greenwood, Summerville e Garnacho. 

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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