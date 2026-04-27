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Verdone tra cuore giallorosso e diplomazia: “Ranieri? Mi dispiace. Gasperini lo stimo. E niente Conference…”

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 27/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Verdone tra cuore giallorosso e diplomazia: “Ranieri? Mi dispiace. Gasperini lo stimo. E niente Conference…”

In un momento delicato per l’ambiente della Roma, tra tensioni interne e obiettivi europei ancora da conquistare, anche le voci “fuori dal campo” contribuiscono a raccontare il clima che si respira nella Capitale.

Le parole di Verdone sul caso Ranieri-Gasp

Stavolta a dire la sua è un tifoso d’eccezione, che ha scelto toni equilibrati ma senza nascondere le proprie speranze per il finale di stagione. Come riportato dall’AGI, Carlo Verdone è intervenuto al Cinema Barberini durante la presentazione della versione restaurata di Un sacco bello, commentando il recente caso che ha coinvolto Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini: Mi è dispiaciuto, lo conosco ed è una persona seria e affidabile”, ha detto su Ranieri, senza però sbilanciarsi sulle dinamiche del contrasto: “Non ho capito cosa sia successo tra i due”.

Poi lo sguardo al campo e agli obiettivi: Verdone si augura un finale positivo per i giallorossi, con qualificazione europea ma evitando la UEFA Europa Conference League: “Speriamo bene e di andare in una coppa, ma non la Conference, per carità”. Chiusura anche sulla Nazionale, con un commento netto sulla sconfitta contro la Bosnia: per lui è tempo di voltare pagina e ripartire con un nuovo corso.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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