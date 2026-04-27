In un momento delicato per l’ambiente della Roma, tra tensioni interne e obiettivi europei ancora da conquistare, anche le voci “fuori dal campo” contribuiscono a raccontare il clima che si respira nella Capitale.

Le parole di Verdone sul caso Ranieri-Gasp

Stavolta a dire la sua è un tifoso d’eccezione, che ha scelto toni equilibrati ma senza nascondere le proprie speranze per il finale di stagione. Come riportato dall’AGI, Carlo Verdone è intervenuto al Cinema Barberini durante la presentazione della versione restaurata di Un sacco bello, commentando il recente caso che ha coinvolto Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini: “Mi è dispiaciuto, lo conosco ed è una persona seria e affidabile”, ha detto su Ranieri, senza però sbilanciarsi sulle dinamiche del contrasto: “Non ho capito cosa sia successo tra i due”.