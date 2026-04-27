La situazione finanziaria della Roma continua a influenzare anche le strategie di mercato, con possibili cessioni utili a riequilibrare il bilancio.
Mercato, Ndicka nel mirino dell’Inter
Tra i nomi che iniziano a circolare con una certa insistenza c’è quello di Evan Ndicka, arrivato solo la scorsa stagione ma già potenziale pedina sacrificabile in caso di offerte interessanti.Secondo quanto riportato da l’interista.it, il difensore ivoriano è finito nel radar dell’Inter, che starebbe monitorando con attenzione l’evolversi della situazione. Un dettaglio non secondario è la recente separazione del giocatore dal suo agente, segnale che potrebbe anticipare possibili movimenti di mercato, anche se al momento non risultano trattative concrete tra i club. Molto dipenderà dalle tempistiche e dalle scelte della Roma sul fronte cessioni, ma l’Inter resta alla finestra pronta a cogliere eventuali opportunità. Se dovesse aprirsi uno spiraglio, i nerazzurri potrebbero affondare il colpo per rinforzare il reparto arretrato con un profilo giovane ma già abituato a palcoscenici importanti.