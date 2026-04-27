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Atalanta ko a Cagliari, la Roma scappa: +7 sui bergamaschi

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 27/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Atalanta ko a Cagliari, la Roma scappa: +7 sui bergamaschi

Passo falso pesante per l’Atalanta, che rallenta nella corsa europea e vede allontanarsi la Roma. 

Serie A, l’Atalanta perde contro il Cagliari

In una giornata che poteva accorciare le distanze, i bergamaschi inciampano in trasferta e complicano la propria rincorsa alle posizioni più alte della classifica. All’Unipol Domus, come raccontato nel resoconto del match, è il Cagliari a imporsi 3-2 al termine di una gara vivace. Protagonista assoluto l’esordiente Mendy, autore di una doppietta che accende il pubblico rossoblù. La risposta della Dea porta la firma di Gianluca Scamacca, che prima accorcia e poi firma il momentaneo pareggio, ma nella ripresa Gennaro Borrelli trova il gol decisivo che chiude i conti.

Con questo risultato il Cagliari si porta a +8 sulla zona retrocessione, mentre l’Atalanta resta ferma al settimo posto con 54 punti. Un ko che pesa anche in ottica Roma: i giallorossi ora sono lontani sette lunghezze, con il margine che inizia a farsi significativo nella lotta per un posto in Europa.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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