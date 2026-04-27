Atalanta ko a Cagliari, la Roma scappa: +7 sui bergamaschi

Passo falso pesante per l’Atalanta, che rallenta nella corsa europea e vede allontanarsi la Roma.

Serie A, l’Atalanta perde contro il Cagliari

In una giornata che poteva accorciare le distanze, i bergamaschi inciampano in trasferta e complicano la propria rincorsa alle posizioni più alte della classifica., come raccontato nel resoconto del match, è ila imporsi 3-2 al termine di una gara vivace. Protagonista assoluto l’esordiente, autore di una doppietta che accende il pubblico rossoblù. La risposta dellaporta la firma di, che prima accorcia e poi firma il momentaneo pareggio, ma nella ripresatrova il gol decisivo che chiude i conti.