Atalanta ko a Cagliari, la Roma scappa: +7 sui bergamaschi

Passo falso pesante per l’Atalanta, che rallenta nella corsa europea e vede allontanarsi la Roma.
Serie A, l’Atalanta perde contro il Cagliari
In una giornata che poteva accorciare le distanze, i bergamaschi inciampano in trasferta e complicano la propria rincorsa alle posizioni più alte della classifica. All’Unipol Domus
, come raccontato nel resoconto del match, è il Cagliari
a imporsi 3-2 al termine di una gara vivace. Protagonista assoluto l’esordiente Mendy
, autore di una doppietta che accende il pubblico rossoblù. La risposta della Dea
porta la firma di Gianluca Scamacca
, che prima accorcia e poi firma il momentaneo pareggio, ma nella ripresa Gennaro Borrelli
trova il gol decisivo che chiude i conti.
Con questo risultato il Cagliari
si porta a +8 sulla zona retrocessione, mentre l’Atalanta
resta ferma al settimo posto con 54 punti. Un ko che pesa anche
in ottica Roma
: i giallorossi ora sono lontani sette lunghezze, con il margine che inizia a farsi significativo nella lotta per un posto in Europa
.