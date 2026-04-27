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Serie A, partita folle all’Olimpico 3-3 tra Lazio e Udinese: ad uno strepitoso Atta risponde Maldini

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 27/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Serie A, partita folle all’Olimpico 3-3 tra Lazio e Udinese: ad uno strepitoso Atta risponde Maldini

L’ultima partita della 34esima giornata di Serie A è stata una partita senza esclusione di colpi tra Lazio e Udinese.

Allo stadio Olimpico di Roma si è tenuta l’ultima partita del posticipo del lunedì della 34 esima giornata tra Lazio e Udinese. Una partita che non fa rimpiangere per niente il big match di questa giornata tra Milan e Juventus, finito con un tranquillo 0-0.

Rimonte a non finire. Alla doppietta di Atta risponde Maldini

Il match tra le due squadre si apre al 18′ con il vantaggio degli ospiti grazie alla rete di Ehizibue, che chiuderà il primo tempo con il risultato di 0-1. Nel secondo tempo però che la musica cambia e la squadra di Sarri rientra in campo con più determinazione. Al 50′ Luca Pellegrini trova la rete del pareggio, che rimette tutto in gioco e all’80’ Pedro completerà la rimonta biancoceleste siglando la rete del vantaggio.

Gli ultimi 10 minuti più recupero della partita, invece, saranno puro spettacolo. All’86’ Atta pareggia i conti per l’Udinese e non soddisfatto al 93′ realizza la doppietta che porta il risultato sul 2-3 per la squadra di Runjaic. La Lazio però non molla e poco dopo la seconda rete di Atta, trova la rete del pareggio con Maldini che chiuderà il match.

Il pari folle andato in scena all’Olimpico però, non smuove troppo la classifica, con i biancocelesti che salgono all’ottavo posto, con 48 punti a -13 dalla Roma. Dall’altra parte l’Udinese rimane all’11esimo posto con 44 punti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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