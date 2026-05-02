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Roma, nodo ds: Sogliano si sfila, D’Amico resta in pole

Redazione
Pubblicato 9 ore fa il 02/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, nodo ds: Sogliano si sfila, D’Amico resta in pole

In casa Roma prosegue la ricerca del nuovo direttore sportivo, una pedina fondamentale per programmare il futuro. Sogliano sembra però sempre più vicino al rinnovo con il Verona.

Roma, continua la caccia al ds

Con l’addio alle porte di Frederic Massara, il tema è al centro anche del confronto tra dirigenza e staff tecnico. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, si allontana una delle piste seguite nelle ultime settimane: Sean Sogliano sarebbe infatti vicino al rinnovo con l’Hellas Verona fino al 2029, nonostante la retrocessione aritmetica maturata dopo la vittoria del Lecce sul Pisa. Una scelta di continuità che rimanda, almeno per ora, il salto in una big.

Restano quindi aperti altri profili sul taccuino giallorosso: in pole c’è Tony D’Amico, ma attenzione anche alle opzioni Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna e Fabio Paratici. La decisione finale si avvicina e sarà determinante per le strategie del prossimo mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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