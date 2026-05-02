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Roma-Fiorentina, parola a Gasperini: domani alle 13:30 la conferenza stampa

Redazione
Pubblicato 10 ore fa il 02/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Fiorentina, parola a Gasperini: domani alle 13:30 la conferenza stampa

La Roma si avvicina a uno snodo cruciale della stagione, con le ambizioni europee ancora tutte in gioco. 

Roma-Fiorentina, domani conferenza stampa di Gasp

Allo Stadio Olimpico arriverà la Fiorentina per il posticipo della 35ª giornata di Serie A, una sfida che può indirizzare il finale dei giallorossi. Come di consueto alla vigilia del match, sarà Gian Piero Gasperini a prendere la parola per presentare la gara. L’appuntamento è fissato per domani alle 13:30, quando il tecnico interverrà dalla sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

Un momento importante per capire stato di forma, scelte e obiettivi della Roma in vista di una partita che pesa tanto, sia per la classifica sia per il morale, contro una Fiorentina in cerca di punti preziosi per consolidare la salvezza in Serie A.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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