La Roma si avvicina a uno snodo cruciale della stagione, con le ambizioni europee ancora tutte in gioco.
Roma-Fiorentina, domani conferenza stampa di Gasp
Allo Stadio Olimpico
arriverà la Fiorentina
per il posticipo della 35ª giornata di Serie A
, una sfida che può indirizzare il finale dei giallorossi. Come di consueto alla vigilia del match, sarà Gian Piero Gasperini
a prendere la parola per presentare la gara. L’appuntamento è fissato per domani alle 13:30, quando il tecnico interverrà dalla sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria
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Un momento importante per capire stato di forma, scelte e obiettivi della Roma in vista di una partita
che pesa tanto, sia per la classifica sia per il morale, contro una Fiorentina
in cerca di punti preziosi per consolidare la salvezza in Serie A
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